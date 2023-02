Tennis: Atp. Djokovic eguaglia record di Graff, Sinner rivede la top 10

Il serbo inizia la sua 377esima settimana da numero uno del mondo ROMA (ITALPRESS) - Novak Djokovic inizia la sua 377esima settimana da numero 1 del mondo ed eguaglia il record assoluto detenuto dal 1996 da Steffi Graf. Nella classifica Atp pubblicata oggi, il fuoriclasse serbo ha raggiunto per la prima volta la vetta il 4 luglio 2011 e poi, come Graff, lo è stato per altre sei volte. Il periodo più lungo è durato 122 settimane, dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016. Pochi i movimenti in Top 20, rilevante il ritorno in Top 10 del russo Daniil Medvedev (8) dopo il titolo a Rotterdam in finale su Jannik Sinner. L'Italia mantiene sei giocatori tra i primi 90 e diciannove tra i primi 200 del mondo. Sinner è ancora più vicino alla Top 10. L'altoatesino, numero 12 ATP, ha guadagnato due posizioni grazie alla finale di Rotterdam, dopo il titolo a Montpellier. Perde una piazza Matteo Berrettini (24°), Lorenzo Musetti torna 18esimo, scivolano indietro Lorenzo Sonego (71, -11) e Fabio Fognini (86, -20), battuto al primo turno in singolare all'Argentina Open. Il ligure è finito fuori dalla Top 80 perché ha perso i punti della semifinale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro dell'anno scorso. Ma a Buenos Aires ha completato la settimana con il titolo in doppio insieme a Simone Bolelli. - Foto Image - (ITALPRESS). mc/red 20-Feb-23 10:40