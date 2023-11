Tennis: Atp. Djokovic saldamente al comando, Sinner si conferma n.4

Il fuoriclasse serbo può chiudere l'ottava stagione da leader della classifica ROMA (ITALPRESS) - Novak Djokovic, primo giocatore a conquistare 40 titoli nei Masters 1000 dopo il trionfo di ieri a Parigi-Bercy, è sempre più saldamente in testa ai Pepperstone ATP Rankings, la classifica mondiale basata sui migliori risultati delle ultime 52 settimane pubblicata oggi. Alle Nitto ATP Finals di Torino gli basterà vincere una partita nel girone per essere sicuro di migliorare un altro dei suoi record e chiudere l'ottava stagione da numero 1 del mondo.

Se ci riuscirà, diventerà anche il primo giocatore, uomo o donna, a raggiungere le 400 settimane in carriera da numero 1 del ranking. Piccole variazioni nella top 10: perde tre posti il danese Holger Rune (da settimo a decimo), ne guadagnano una il norvegese Casper Ruud (7°), il tedesco Alexander Zverev (8°) e lo statunitense Taylor Fritz (9°). Può sorridere anche il bulgaro Grigor Dimitrov, il secondo più anziano in top 20 dopo Djokovic. Grazie alla finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, persa proprio contro 'Nole', il campione delle Nitto ATP Finals 2017 è tornato in top 15 dopo cinque anni (n.14, +3). Per quanto riguarda l'Italtennis, Jannik Sinner si conferma al n.4 della classifica e dunque miglior azzurro, mentre Lorenzo Musetti (27°) e Matteo Arnaldi (43°) scivolano, rispettivamente, di cinque e due gradini. Tre passi indietro anche per Lorenzo Sonego (49°). - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 06-Nov-23 10:26 .