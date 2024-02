Tennis: Atp. Lesione all'adduttore destro, Zeppieri salta trasferta Usa

"Abbiamo iniziato l'iter per recuperare, spero di rientrare presto", ha detto il pontino ROMA (ITALPRESS) - "Ciao ragazzi. Purtroppo non mi vedrete in campo in queste settimane. Mi sono fatto male all'Atp500 di Dubai: si tratta di una lesione all'adduttore destro. Salterò la trasferta negli Stati Uniti. Abbiamo già iniziato l'iter per recuperare, spero di rientrare presto.

Grazie per l'affetto e il supporto che mi regalate". Sconfitto a Doha al primo turno dal finlandese Emiil Ruusuvuori, il tennista pontino, attuale n.133 del mondo, era arrivato a un passo dall'ingresso nel tabellone principale di Dubai perdendo nelle qualificazioni dal francese Arthur Cazaux per 7-6(5) 6-4, match in cui ha riportato la lesione che lo terrà fuori dallo swing americano. Quello degli Emirati Arabi sarebbe stato per lui il quarto main draw del suo 2024 dopo quello conquistato agli Australian Open, dove fu eliminato al secondo turno dal britannico Cameron Norrie, a Marsiglia, dove da lucky loser cedette contro il cinese Zhang e quello di Doha salutato in avvio per mano di Ruusuvuori. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/com 27-Feb-24 17:12 .