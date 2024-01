Tennis: Australian Open. Buona la prima per Sabalenka

La campionessa in carica piega nettamente la tedesca Seidel.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Buona la prima per la campionessa in carica, Aryna Sabalenka, agli Australian Open femminili, prima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Melbourne Park. La giocatrice bielorussa, numero due del mondo e del seeding, ha vinto facilmente al debutto contro la tedesca Ella Seidel, numero 172 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni. Sabalenka si è imposta per 6-0 6-1: adesso, al secondo turno, sfiderà un'altra qualificata, ovvero Brenda Fruhvirtova, della Repubblica Ceca, numero 110 della classifica Wta. - foto Image - (ITALPRESS). pdm/red 14-Gen-24 15:10