Tennis: Australian Open. Cobolli e Zeppieri qualificati al main draw

Eliminati al turno decisivo invece Napolitano e Vavassori MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degli Australian Open (montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani) che scattano domenica sui campi in cemento del Melbourne Park. Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavio Cobolli che Giulio Zeppieri. Il 21enne romano, testa di serie numero 2 delle qualificazioni e numero 102 Atp, nel turno decisivo ha regolato 6-4 6-2 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna.

Il sorteggio lo ha abbinato ad un avversario "tosto" come il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del ranking e del seeding, che nelle tre precedenti partecipazioni al tabellone principale di Melbourne ha superato un turno solo lo scorso anno. Tra i due non ci sono precedenti. Per Cobolli sarà la prima partecipazione al main draw dello Slam Down Under. Vittoria in due set anche per Giulio Zeppieri: il 22enne mancino di Latina, numero 135 Atp e 26esima testa di serie, ha liquidato 6-3 6-3 l'elvetico Alexander Ritschard, numero 198 del mondo. Per lui il primo avversario nel main draw sarà il serbo Dusan Lajovic, numero 52 Atp. Anche per Zeppieri sarà un esordio assoluto nel tabellone principale del Major "Aussie". Nulla da fare, invece, per gli altri due tennisti italiani approdati al turno decisivo. Stefano Napolitano ha ceduto 7-6(2) 7-6(3) allo slovacco Lukas Klein mentre Andrea Vavassori è stato sconfitto 6-1 6-4 dall'ungherese Mate Valkusz. 12-Gen-24