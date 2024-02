Tennis, a Buenos Aires Alcaraz si ferma in semifinale

La finale sarà tra Jarry e Facundo Diaz Acosta BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Si ferma in semifinale Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, nell'"IEB+ Argentina Open" (ATP 250 - montepremi 642.6215 dollari) di Buenos Aires, secondo appuntamento del Golden Swing sulla terra battuta sudamericana che si sta avviando alle battute conclusive. Lo spagnolo è stato battuto per 7-6(2), 6-3 dal cileno Nicolas Jarry (numero 21). In finale affronterà la wild card argentina Facundo Diaz Acosta che ha battuto il connazionale Federico Coria per 6-2, 6-3.- Foto: Ipa Agency -(ITALPRESS). pc/red 18-Feb-24 10:37