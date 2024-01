Tennis, Cagliari in festa: tutti pazzi per la Coppa Davis

Roma, 8 gen. (askanews) - C'è un filo conduttore che lega la città di Cagliari alla Coppa Davis: qui la nazionale italiana ha giocato in ben sei occasioni e ha sempre vinto; qui si ricordano sfide memorabili che hanno segnato la storia della competizione; qui un ex raccattapalle e giocatore appassionato e visionario, oggi massimo dirigente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha coltivato e realizzato un grande sogno.Passione, impegno, vittorie e il destino: a Cagliari è iniziata oggi la quarta e ultima tappa del Tour della Coppa Davis in Sardegna. Questa mattina il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa, il Presidente del Coni regionale Bruno Perra e il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco hanno dato benvenuto ufficiale all'Insalatiera d'Argento che, dopo le tappe di Alghero, Sassari e Arzachena, chiude il Tour sardo e fino al 14 gennaio rimarrà a disposizione degli appassionati presso Palazzo Civico in Via Roma, 145."Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis - ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi - . Questo non solo perché è la competizione a squadre più antica nel mondo dello sport, ma perché credo che giocare in Coppa in Davis sia il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che iniziano a giocare a tennis. Perché giocare in Coppa Davis non vuol dire solo giocare per sé stessi, ma per la propria famiglia, la propria comunità, il proprio Paese. Significa avere il tifo di milioni di persone com'è successo a Jannik Sinner e alla nostra nazionale a Malaga. Significa avere una responsabilità ancora maggiore".E Cagliari questa responsabilità organizzativa prima, e di supporto poi, l'ha avuta per ben sei volte: "Sei match molto diversi tra loro - ha analizzato Binaghi, condividendo un ricordo per ciascuno - .

Qualcuno molto facile, come la vittoria per 5-0 sull'Ungheria, qualcuno con qualche problema che strada facendo si è risolto come contro il Cile, la Georgia o la Slovacchia". Ma soprattutto c'è una sfida che è forse la più importante nella memoria degli appassionati di tennis, e non solamente sardi: "La vittoria contro la Svezia e in particolare il successo di Canè nel centrale del Tc Cagliari", ha ricordato.Un legame particolare quello tra la Coppa Davis e la città di Cagliari, fatto non solo di vittorie, ma anche di passione, impegno e voglia di emergere, non solo del capoluogo ma di tutta la regione: "Questa storia molto particolare ha creato una serie di considerazioni che vanno fatte, la prima è la Regione, che dalla rilevanza degli incontri, fin da quel 1968 e dalla sfida Pietrangeli contro Mulligan, di cui sono uno stato spettatore privilegiato in campo da raccattapalle, e stiamo parlando di immagini in bianco e nero, quando noi andavano a giocare fuori e ci chiamavano 'sardignoli', neanche sardi, e sono sensazioni perfino difficili da spiegare a chi non le ha vissute. Quindi credo che la Coppa Davis abbia inciso per far capire alla nostra Regione quanto potessero essere importanti i grandi eventi sportivi e quanto fosse importante investire nei grandi avvenimenti sportivi per rendere più importante la regione e cercare di rendere meno importante la distanza rappresentata dal mare".E sempre per ritornare ai ricordi in bianco e nero, c'è una considerazione che Binaghi ha fatto nei confronti del Comune: "Circa 60 anni fa il Comune ha affidato una terra incolta su una collina, nella periferia del Capoluogo facendo un investimento che oggi ha portato ad avere il circolo tennis di Cagliari uno dei luoghi più belli della città e uno tra i Tennis Club più belli d'Italia. Da quella sfida nel 1968 a oggi, che l'Italia ha vinto la Coppa ed è in mostra qui a Cagliari, possiamo dire che si è concluso un ciclo anche per me, che ero un bambino che faceva da raccattapalle e che oggi porto la Coppa e la offro alla mia città affinché possa ammirarla da vicino".Il primo cittadino di Cagliari, Paolo Truzzu, ha evidenziato il doppio orgoglio per la città, quello di ospitare il trofeo e quello di avere un cagliaritano ai vertici del tennis. "Oggi qui festeggiamo due cose: un successo sportivo, la Coppa Davis conquistata dalla nazionale a Malaga lo scorso novembre, un successo che mancava dal 1976, e l'impresa di un dirigente, un sardo, un cagliaritano, Angelo Binaghi ed è grazie anche al suo lavoro alla guida della Federazione che questo risultato è stato possibile".Complimenti sinceri e densi di orgoglio anche quelli dell'Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Giovanni Chessa nei confronti di Angelo Binaghi: "Dobbiamo ringraziarlo per ciò che ha fatto. La Regione e le istituzioni l'hanno solo sostenuto, basta ricordare il periodo della pandemia quando tutto il mondo era fermo, soprattutto lo sport, e in Sardegna si giocava un torneo ATP. E sulla scia delle grandi competizioni, la Davis o i tornei internazionali, oltre i grandi appuntamenti di altre discipline, ma sull'esempio del tennis, la Sardegna è cresciuta, ha visto i turisti venire nella nostra terra per gli eventi ma non solo. Persone come Angelo Binaghi hanno messo tempo, passione e dedizione, le istituzioni hanno contributo, ma i successi organizzativi sono frutto di chi ha creduto in quegli eventi e li ha proposti, perciò possiamo solo dire grazie"."Il tennis è diventato uno sport popolare - ha concluso Binaghi, rispondendo a chi domandava se il tennis debba essere considerato ancora 'uno sport d'élite'- perché abbiamo investito otto milioni di euro nelle scuole e abbiamo iniziato a far giocare un milione di bambini. E nei prossimi 4 o 5 anni saremo al livello del calcio. No, il tennis non è più uno sport per pochi come 60 anni fa, adesso è uno sport per tutti". Ed è per questo che la Davis continuerà a girare nelle città d'Italia. Prossima tappa: Milano.