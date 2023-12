Tennis: Davis ad Alghero. Binaghi 'Premiati sforzi intero movimento'

La mitica insalatiera nel comune sardo fino a martedì 27 dicembre.CAGLIARI (ITALPRESS) - Dopo il prologo milanese, inizia dalla Sardegna, ad Alghero, il "Trophy Tour", ovvero il giro della Coppa Davis, appena vinta dagli azzurri, che nei prossimi mesi toccherà tutte le regioni italiane, prima di terminare il viaggio a settembre a Bologna, in concomitanza con lo svolgimento del Group Stage della Davis 2024. Fino a martedì 27 dicembre la mitica insalatiera sarà esposta presso la Torre di Porta Terra: stamane si è svolta la cerimonia di presentazione. "Quarantasette anni dopo, ora ce la dobbiamo godere - ha detto il presidente della FITP, Angelo Binaghi -. Si tratta del frutto degli sforzi di un intero movimento.

Perché è vero che abbiamo Sinner ma tutti ci riconoscono di aver creato un sistema che tutto il mondo ci invidia. Alghero è una delle tappe che abbiamo fatto lungo un cammino durato 47 anni". "Siete fortunati voi sardi - ha aggiunto Binaghi -, non c'è regione in Italia che abbia ospitato tante edizioni della Davis, sono otto. Nella prima facevo il raccattapalle. Ad Alghero giocammo contro il Lussemburgo nel 2007, temevamo Muller, ma sapevamo di essere favoriti. Poi vincemmo contro pronostico con la Francia. Poi voglio ricordare che in questo 2023 abbiamo vinto anche un argento mondiale con le ragazze". "Mai come quest'anno l'Italia nelle competizioni a squadre è la nazione più forte al mondo - ha sottolineato ancora il numero uno della FITP -. Alghero ha avuto sempre una particolarità: qui avete avuto sempre il tennis nel sangue, generazioni di dirigenti straordinari, che hanno permesso grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale di mettere il tennis al centro dell'attività sportiva. Perciò, era una scelta doverosa, che deve farci riflettere sul futuro: grazie anche a questa coppa il tennis è diventato un fenomeno nazional popolare". "Cambia la prospettiva, è il momento buono per investire nel tennis e nel padel, lo dico agli amministratori e ai cittadini. Noi siamo pronti. Lorenzo Carboni (17enne di Alghero, tra i migliori cinque under 18 nel ranking mondiale, ndr.) è il Sinner di Alghero: mi farà perdere il titolo di miglior giocatore sardo", ha concluso Binaghi. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 23-Dic-23 15:18 .