"Non è vaccinato, nessuna deroga": Djokovic si cancella da Indian Wells

Novak Djokovic non è vaccinato contro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. Ora è ufficiale il campione serbo, attualmente numero 1 al mondo, non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells (dal 6 al 19 marzo 2023). "Nole", si legge in una breve nota diffusa dagli organizzatori del BNP Paribas Open, "si è cancellato dal tabellone dell'edizione del 2023". Djokovic è stato costretto a ritirarsi da Indian Wells 2023, essendogli stato impedito di entrare negli Stati Uniti. Al suo posto entra nel main draw Nikoloz Basilashvili.

Obbligo di vaccinazione per chi entra negli Usa fino all'11 maggio

L'annuncio sembra conferma l'indiscrezione dell'ex governatore della Florida, Rick Scott. Il senatore repubblicano, infatti, aveva scritto sui suoi profili social che il governo Usa avrebbe deciso di non concedere un permesso speciale a Djokovic, uno degli atleti di più alto profilo ad aver scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il numero 1 del mondo aveva bisogno di questa concessione per entrare negli Usa in quanto il governo ha stabilito di confermare l'obbligo di vaccinazione per i viaggiatori in arrivo dall'estero fino all'11 maggio.

No alla deroga

Negli ultimi giorni a favore di "Nole" e della concessione di questa deroga si erano espressi il direttore del torneo di Indian Wells, Tommy Haas, la Federtennis Usa e l'ex Top 10 John Isner. Ma non è bastato. Djokovic, dunque, salterà la prima tappa del "Sunshine Double". L'anno scorso aveva perso anche gli US Open a causa della restrizione di viaggio. Tornato in Australia a gennaio, ha vinto gli Australian Open 2023, conquistando il 22 titolo di singolare del Grande Slam. La scorsa settimana ha portato a 20 la sua striscia di vittorie a Dubai, prima di cadere venerdì contro Daniil Medvedev in semifinale.