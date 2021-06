Tennis: domani a Wimbledon debuttano Djokovic e 5 azzurri

Subito in campo Sinner, Fognini, Seppi, Travaglia e Cecchinato LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sarà il campione in carica Novak Djokovic, come da tradizione, ad aprire il programma del Centre Court domani a Wimbledon, nella giornata inaugurale del terzo Slam stagionale. Alle 14.30, ora italiana, il numero uno al mondo sfiderà il britannico Draper, a seguire l'interessante match femminile tra Kvitova e Stephens e infine Andy Murray, in tabellone grazie a una wild card, affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 24. Cinque gli azzurri subito impegnati: Andreas Seppi aprirà il programma del campo 10 alle ore 12 contro il portoghese Joao Sousa; Stefano Travaglia affronterà lo spagnolo Pedro Martinez nel secondo match sul campo 9; Marco Cecchinato sfiderà la wild card britannica Liam Broady nel terzo incontro sul campo 3; infine il campo 18 ospiterà gli esordi di Jannik Sinner (primo match dalle ore 12 contro l'ungherese Fucsovics) e di Fabio Fognini (terzo incontro contro lo spagnolo Ramos Vinolas). Gli altri 5 azzurri in tabellone, tra cui Matteo Berrettini, debutteranno martedì, così come le tre ragazze presenti in singolare, vale a dire Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. (ITALPRESS). pal/red 27-Giu-21 13:26