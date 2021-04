Tennis, Errani subito eliminata nel torneo di Istanbul

La romagnola sconfitta in due set da Ana Konjuh ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Sara Errani è stata eliminata all'esordio del "TEN BNP Paribas Tennis Championships", Wta 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sulla terra rossa di Istanbul, in Turchia. La 33enne romagnola, numero 112 del ranking, è stata sconfitta per 7-5 6-2, in un'ora e 37 minuti di partita, dalla croata Ana Konjuh, 23enne di Dubrovnik n.242 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card ma finalista due settimane fa nel Wta 500 di Charleston. (ITALPRESS). glb/com 19-Apr-21 13:10