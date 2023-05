Tennis: Internazionali. Avanzano Medvedev e Tsitsipas, ko Fritz

Il greco sfiderà Sonego, lo statunitense eliminato da Hanfmann.ROMA (ITALPRESS) - Bene Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, male Taylor Fritz agli "Internazionali d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista russo, numero 3 del mondo e terza forza del seeding, che è entrato in gara al secondo turno, ha debuttato con una bella vittoria sul finlandese Emil Ruusuvuori, 43 Atp, col punteggio di 6-4 6-2.

Prossimo avversario per Medvedev lo spagnolo Zapata Miralles. Avanza anche Tsitsipas. Il greco, numero 5 del mondo e del tabellone, ha battuto, nel match interrotto ieri per pioggia, il portoghese Nuno Borges, 88 Atp, per 6-3 6-3. Ai sedicesimi di finale Tsitsipas sfiderà il piemontese Lorenzo Sonego. Esce di scena, invece, Fritz. Lo statunitense, nono del ranking internazionale e del seeding, al debutto a Roma, si è arreso di fronte a Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4 6-1. Proprio il tedesco sarà il prossimo rivale del siciliano Marco Cecchinato. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 14-Mag-23 16:08 .