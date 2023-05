Tennis: Internazionali. Swiatek perentoria al Foro Italico

Lo polacca, numero uno del mondo, ha perso due game in due partite.ROMA (ITALPRESS) - Iga Swiatek sempre più perentoria agli "Internazionali d'Italia", torneo Wta 1000 con 3.572.618 dollari di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La giocatrice polacca, numero 1 del mondo e prima favorita del tabellone capitolino, dopo aver superato al debutto per 6-0 6-0 la russa Anastasia Pavlyuchenkova, ha sconfitto la ucraina Lesia Tsurenko, 68 Wta, col punteggio di 6-2 6-0. Altro risultato. Terzo turno: Daria Kasatkina (Rus) b. Julia Grabher (Aut) 7-5 4-6 7-6 (2). - foto Image - (ITALPRESS). pdm/red 14-Mag-23 16:06