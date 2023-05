Tennis: Kyrgios aiuta polizia a sventare furto della sua Tesla

Un uomo di 32 anni accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ROMA (ITALPRESS) - Nick Kyrgios aiuta la polizia a sventare il furto della sua Tesla. I dettagli della storia emergono dal fascicolo del processo celebrato a Canberra contro l'uomo di 32 anni accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, come ricostrisce il sito della Fit 'SuperTennis', ha minacciato la madre del tennista australiano, Norlaila Kyrgios, puntandole contro una pistola.

Entrato in casa con il volto coperto da una maschera, vestito completamente di nero, le ha ordinato di consegnargli le chiavi della Tesla Model X parcheggiata nel vialetto. Poi, sempre sotto la minaccia della pistola, le ha chiesto di sedersi al volante e mostrargli come accenderla e guidarla. Una volta che si è seduto al volante, Norlaila ha gridato invocando l'aiuto del figlio, proprietario dell'auto. Kyrgios ha immediatamente chiamato la polizia e ha usato l'app della Tesla per tracciare la posizione della macchina e impostare a distanza il limitatore di velocità. La polizia ha rintracciato l'uomo, ancora al volante della Tesla, un quarto d'ora dopo, e l'ha arrestato. Gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser al termine di un inseguimento per fermare l'uomo. L'episodio ha lasciato molto scossa la madre del numero 26 del mondo, che non ha ancora giocato una partita nel 2023 dopo l'intervento al ginocchio dello scorso gennaio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 03-Mag-23 11:10 .