Tennis: Laver Cup. Murray nel Team Europe, esordio per lo scozzese

Il britannico in squadra con Nadal e Federer: dei "Fab Four" manca solo Djokovic.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Andy Murray quest'anno giocherà, per la prima volta in carriera, la Laver Cup. Lo hanno reso noto gli organizzatori dell'evento, in programma dal 23 al 25 settembre. Il tennista britannico, 35enne, ex numero uno del mondo, è dunque la terza stella annunciata finora dal Team Europe, dopo Rafael Nadal e Roger Federer. Murray giocherà di fatto in casa e sarà nuovamente protagonista alla O2 Arena di Londra, dove ha vinto le Atp Finals nel 2016. "Mi piace l'idea di far parte di una squadra del genere e poi, in questo evento, c'è grande intensità e una bellissima atmosfera. Sono entusiasta di poter collaborare con Roger e Rafa", ha detto lo scozzese. "Sono molto contento di poter contare anche su Andy all'interno della nostra squadra. Ha una dedizione feroce: è una fonte di ispirazione per tutti grazie al suo ritorno ai vertici del tennis mondiale", ha commentato il capitano del Team Europe, Bjorn Borg. Tre dei "Fab Four" (manca solo Djokovic) sono quindi nelle stelle annunciate del Team Europe di capitan Borg. John McEnroe, capitano del Team World, ha invece annunciato la presenza di tre Top 15, ovvero il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto all'esordio a Wimbledon, lo statunitense Taylor Fritz, vincitore a Indian Wells, e l'argentino Diego Schwartzman.