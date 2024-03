Tennis: Nadal 'Ritiro? Non ci penso proprio'

Il campione spagnolo: "La priorità ora è non farmi di nuovo male".ROMA (ITALPRESS) - "Non so a che punto sono. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane". Così Rafa Nadal a poche ore dell'esibizione contro Carlos Alcaraz, in scena stasera a Las Vegas. "Due settimane fa mi ero dato come obiettivo semplicemente di scendere in campo a Las Vegas e a Indian Wells: ora sono più vicino a raggiungerlo. Non so a che livello sarò a Indian Wells ma è la cosa meno importante ora come ora.

La priorità è non farmi di nuovo male", ha spiegato il campione maiorchino. "Mi piacerebbe giocare a Monte Carlo, poi a questo punto della mia carriera devo analizzare in ogni momento le mie condizioni e valutare dove voglio giocare di più. Voglio fare quello che mi fa sentire felice", ha spiegato l'ex numero uno del mondo. "Non è un addio, altrimenti direi che non gioco più. Non sto pensando proprio al mio ritiro, perché quando inizi a immaginarlo vuol dire che ci sei più vicino", ha detto ancora Nadal. "Il ritiro al momento non è una cosa che ho in mente. Mi piacerebbe, questo sì, lasciare quando sono competitivo, mentre ancora mi diverto il campo. Solo il tempo dirà se questo sarà possibile o meno", ha concluso il campione spagnolo, 37enne, assente dai campi da inizio stagione, dove era tornato in azione in Australia, dopo un anno esatto di inattività. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pdm/com 03-Mar-24 18:43 .