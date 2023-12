Tennis: Osaka 'Voglio vincere ancora, giocherò per mia figlia'

Riparte dalla "sua" Australia la giapponese, diventata mamma questa estate.ROMA (ITALPRESS) - E' tempo di grandi rientri nel circo internazionale della racchetta. Si appresta a tornare protagonista, al pari di Rafa Nadal nel circuito maschile, anche Naomi Osaka. La 26enne giapponese, diventata mamma questa estate, riparte dalla "sua" Australia, dove ha vinto due volte il Major di Melbourne, nel 2019 e nel 2021.

Dopo quest'ultimo successo sono cominciati i suoi problemi (non ha mai più trionfato a livello internazionale), superati - a suo dire - recentemente, anche grazie alla gravidanza. "Non sono mai stata brava a giocare per me stessa, ma ora sento una responsabilità verso mia figlia, le voglio mostrare il mondo e giocare per lei. Nel primo capitolo della mia vita tennistica sono riuscita a essere me stessa e a giocare d'istinto; in questo nuovo capitolo voglio studiare, capire maggiormente il gioco e apprezzare di più diversi aspetti", ha detto la Osaka. "Voglio vincere altre prove del Grande Slam (per lei anche due successi agli Us Open, ndr.) e per questo investirò più tempo anche nella preparazione del Roland Garros e di Wimbledon. Un altro grande obiettivo, infine, sono di certo le Olimpiadi di Parigi", ha aggiunto la giapponese. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 09-Dic-23 16:29 .