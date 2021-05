Tennis, prima giornata con pubblico a Roma. Tornano applausi

Milano, 13 mag. (askanews) - "Vai Rafa, vai Matteo, vai Nole": applausi e cori al Foro Italico di Roma per gli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia. Torna il pubblico negli spalti, ad interrompere un silenzio lungo oltre un anno, ritmato solo dal rumore della pallina e delle scarpe sulla terra rossa.È il primo evento sportivo con pubblico, voluto con forza dalla sottosegretaria Valentina Vezzali che ha consentito l'ingresso dei tifosi al 25% della capienza per un totale di circa 5.500 persone distribuite nei tre campi, Centrale, Pietrangeli e Grand Stand Arena.Ed è già tutta un'altra atmosfera rispetto ai primi giorni della settimana. Il silenzio assordante dei campi ora diventa scandito dagli applausi e dai cori del pubblico. A sostenere i loro beniamini: sul centrale si sono alternativi il numero uno Novak Djokovic che ha piegato in due set lo spagnolo Davidovich Fokina, e il numero due del mondo il maiorchino Rafa Nadal che ha superato al terzo set Denis Shapovalov, dopo oltre tre ore di match. Sul Grand Stand Arena delusione per Matteo Berrettini, fermato in due set dal greco Tsitsipas."È' una bellissima giornata, un segno di ripartenza e di normalità", dicono i tifosi in coda per il centrale. "Peccato solo una organizzazione un po' confusa. Siamo in coda da quasi un'ora", protesta qualcun altro.In effetti i controlli per le misure antiCovid rallentano un pochino l'ingresso. Gel igienizzante, distanza di oltre un metro, mascherina rigorosamente Ffp2, e soprattutto posti distanziati nei campi. La giornata di sole accompagna la ripresa dello sport in presenza. Bentornati applausi, ci mancavate!(di Serena Sartini)