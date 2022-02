Tennis: Sinner conferma la separazone dal coach Piatti

L'azzurro: "Riccardo resterà per sempre parte del mio gioco" ROMA (ITALPRESS) - Mancava solo l'ufficialità. Adesso è arrivata, via social: Jannik Sinner ha divorziato dal suo "storico" allenatore, Riccardo Piatti. Il tennista altoatesino, numero 10 del mondo, che da giorni si allena con Simone Vagnozzi e che dovrebbe presto ammettere nel suo staff l'ex numero due del mondo Magnus Norman, ha pubblicato un post su Instagram nel quale saluta, con affetto, il coach di Como. "Dopo molti anni di successi insieme, il mio team e io abbiamo deciso di separarci. Voglio ringraziare Riccardo e tutto il suo staff per quanto hanno fatto per me dall'inizio della mia carriera fino a oggi. Soprattutto Riccardo resterà per sempre parte del mio tennis", ha scritto il giocatore azzurro. "Molti ricordi speciali mi legano a Piatti e al suo staff. Quando guarderò indietro penserò sempre al tempo trascorso insieme", ha aggiunto Sinner. Il rapporto fra l'altoatesino e il coach di Como era cominciato quando Sinner aveva appena 13 anni. (ITALPRESS). pdm/com 16-Feb-22 18:14