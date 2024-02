Tennis: Swiatek guida classifica Wta, Paolini resta la miglior azzurra

La toscana perde due posizioni ed è numero 26. Novità Ostapenko in Top Ten ROMA (ITALPRESS) - Il ritorno di Jelena Ostapenko è l'unica novità nella Top Ten Wta di questa settimana: la lettone sale al nono posto, davanti a Karolina Muchova, mentre esce dalle prime dieci Maria Sakkari, che paga un inizio di 2024 tutt'altro che positivo. In testa c'è sempre Iga Swiatek: la 22enne di Varsavia, vincitrice a Doha per il terzo anno di fila, è per la 91esima settimana complessiva (la sedicesima) al comando. Aumenta il vantaggio (1.395 punti) su Aryna Sabalenka, seconda, ancora più staccata in terza posizione la statunitense Coco Gauff. A seguire Elena Rybakina, finalista in Qatar, davanti a Jessica Pegula e Ons Jabeur, settima si conferma la finalista di Melbourne, la cinese Qinwen Zheng, davanti alla ceca Marketa Vondrousova.

La migliore delle italiane si conferma Jasmine Paolini, che perde però due posizioni e scende al numero 26. Alle sue spalle fa tre passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 58 subito davanti a Martina Trevisan, numero 59 con una posizione in meno rispetto a sette giorni fa: la 30enne mancina di Firenze scavalca di nuovo Lucia Bronzetti, numero 60, che invece di gradini ne scende quattro. Guadagna una posizione Camila Giorgi, che risale al numero 72, mentre è stabile Sara Errani: la veterana azzurra è numero 94. Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 10300 (--) 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8905 (--) 3. Coco Gauff (Usa) 7110 (--) 4. Elena Rybakina (Kaz) 6738 (--) 5. Jessica Pegula (Usa) 5400 (--) 6. Ons Jabeur (Tun) 4183 (--) 7. Qinwen Zheng (Chn) 3885 (--) 8. Marketa Vondrousova (Cze) 3856 (--) 9. Jelena Ostapenko (Lat) 3533 (+2) 10. Karolina Muchova (Cze) 3465 (--) Così le italiane:26. Jasmine Paolini 1735 (-2) 58. Elisabetta Cocciaretto 1148 (-3) 59. Martina Trevisan 1124 (-1) 60. Lucia Bronzetti 1117 (-4) 72. Camila Giorgi 971 (+1) 94. Sara Errani 784 (--) 156. Lucrezia Stefanini 487 (+1) 251. Nuria Brancaccio 301 (+2) 278. Silvia Ambrosio 269 (-3) 303. Giorgia Pedone 230 (-1) - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 19-Feb-24 10:06 .