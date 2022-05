Tennis: Swiatek regina Wta, Jabeur 6^, Giorgi migliore azzurra

La tunisina guadagna un'altra posizione dopo la finale di Roma ROMA (ITALPRESS) - Il bis agli Internazionali non le ha fatto guadagnare punti ma Iga Swiatek è sempre più padrona della classifica femminile. La 20enne polacca, con una striscia aperta di 28 vittorie, ha un margine rassicurante (2150 punti) su Barbora Kreijcikova, mentre Paula Badosa vede avvicinarsi Maria Sakkari. Al quinto posto si conferma Anett Kontaveit mentre guadagna un'altra posizione rispetto a una settimana fa Ons Jabeur, finalista a Roma e ora sesta. A farne le spese Karolina Pliskova, scavalcata anche da Aryna Sabalenka e adesso ottava. Immutata il resto della Top Ten con Danielle Collins e Garbine Muguruza a completarla. Per quanto riguarda le azzurre, nonostante il ritiro al primo turno a Roma, Camila Giorgi guadagna un altro posto ed è 29esima, non lontana dal suo best ranking (26^ nell'ottobre 2018). Fra le prime cento al mondo si confermano, anche se scivolando indietro di qualche posizione, Jasmine Paolini (57^, -2), Lucia Bronzetti (83^, -4) e Martina Trevisan (85^, -3). Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 7061 (--) 2. Barbora Krejcikova (Cze) 4911 (--) 3. Paula Badosa (Esp) 4770 (--) 4. Maria Sakkari (Gre) 4726 (--) 5. Anett Kontaveit (Est) 4446 (--) 6. Ons Jauber (Tun) 4380 (+1) 7. Aryna Sabalenka (Blr) 3966 (+1) 8. Karolina Pliskova (Cze) 4152 (-2) 9. Danielle Collins (Usa) 3315 (--) 10. Garbine Muguruza (Esp) 3031 (--) Così le italiane:29. Camila Giorgi 1612 (+1) 57. Jasmine Paolini 1074 (-2) 83. Lucia Bronzetti 793 (-4) 85. Martina Trevisan 783 (-3) 157. Lucrezia Stefanini 418 (-3) 159. Elisabetta Cocciaretto 405 (--) 160. Sara Errani 400 (-2) 213. Federica Di Sarra 324 (-5) 261. Cristiana Ferrando 269 (+15) 272. Martina Di Giuseppe 257 (--) - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 16-Mag-22 17:16