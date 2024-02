Tennis: Torneo Acapulco. Cobolli numero 1 delle qualificazioni

Il romano affronterà all'esordio Holt, figlio della ex n.1 Austin ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) - Flavio Cobolli riparte da Acapulco. Il tennista romano è la prima testa di serie nelle qualificazioni dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ATP 500 sul duro (Solflex, montepremi 2.377.565 dollari) all'Arena GNP Seguros. Alla prima partecipazione nel torneo il 21enne italiano, numero 69 del mondo, ha iniziato la trasferta in Nord America a Delray Beach dove ha raggiunto per la terza volta i quarti di finale in un torneo ATP in carriera.

Dopo le sconfitte contro Christopher O'Connell a Monaco di Baviera nel 2023 e da Borna Coric quest'anno a Montpellier, negli USA ha ceduto contro Frances Tiafoe al Delray Beach Open. Nel primo torneo in Messico, poi, a Los Cabos, ha vinto appena un game contro Yoshihito Nishioka. Ad Acapulco Cobolli debutta contro Brandon Holt, figlio della ex numero 1 del mondo Tracy Austin, che non ha mai incontrato in carriera. Oggi numero 295, ha raggiunto un best ranking di 180 nel maggio del 2023. Finalista allo US Open junior in doppio nel 2015, insieme a Smith persero contro i canadesi Auger-Aliassime/Shapovalov, ha frequentato la University of Southern California dal 2017 al 2020. Eletto Singolarista dell'Anno nel 2019, si è laureato in economia. Nel circuito professionistico, ha vinto sette titoli ITF.