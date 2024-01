Tennis: Torneo Adelaide. Paolini subito eliminata

La numero 1 azzurra sconfitta in due set dalla spagnola Bucsa ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all'"Adelaide International", Wta 500 con un montepremi di 922.573 dollari in calendario sul duro (Greenset). La numero 1 d'Italia nel ranking Wta, e 29 del mondo, ha ceduto 6-3 6-3 contro la qualificata spagnola Cristina Bucsa, numero 61 del mondo. La spagnola, che aveva perso entrambi i precedenti scontri diretti nel 2016 in semifinale a Valencia e nel 2023 a Cincinnati, sarà la prima avversaria della prima testa di serie, la numero 4 del mondo Elena Rybakina, campionessa a Brisbane questa settimana e finalista in questo torneo nel 2022. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 08-Gen-24 08:12