Tennis: Torneo Anversa. Sinner batte Harris e vola in finale

L'altoatesino supera in due set il sudafricano e sfiderà Schwartzman ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) - Jannik Sinner approda in finale nell'"European Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 508.600 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Lotto Arena" di Anversa, in Belgio. Il tennista altoatesino, numero 13 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, ha superato in semifinale il sudafricano Lloyd George Harris, 32esimo del mondo e settima forza del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-2, dopo un'ora e 27 minuti di gioco. Per il titolo, l'azzurro sfiderà domani l'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 2, che ha liquidato il qualificato americano Jenson Brooksby per 6-4 6-0. (ITALPRESS). mc/red 23-Ott-21 19:38