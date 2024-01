Tennis: Torneo Auckland. Gauff batte Svitolina e vince torneo

La 19enne americana ha vinto il suo settimo titolo in carriera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Coco Gauff ha vinto, per il secondo anno consecutivo, l'"ASB Classic", Wta 250 con un montepremi da 267.082 dollari in corso sul duro (Greenset) ad Auckland, in Nuova Zelanda. La statunitense, testa di serie numero 1 del torneo, ha battuto in finale l'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 6-3. La giocatrice americana, 19 anni, numero 3 del mondo, ha vinto il suo settimo titolo in carriera in 2 ore e 35 minuti di gioco. Svitolina, testa di serie numero 2 ad Auckland ha avuto un po' di problemi alla schiena e alla caviglia già nella semifinale. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 07-Gen-24 12:15