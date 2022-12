Tennis: Torneo Auckland. Stefanini e Errani nelle qualificazioni

Le due azzurre debuttano nel seeding cadetto, rispettivamnetre, contro Rus e Yang AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Lucrezia Stefanini e Sara Errani sono ai nastri di partenza delle qualificazioni dell'"ASB Classic", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari di scena sui campi in cemento di Auckland, in nuova Zelanda, uno dei due tornei che aprono la stagione del tennis al femminile. La 24enne di Carmignano, n.140 Wta ("best ranking" eguagliato), è stata sorteggiata al primo turno contro l'olandese Arantxa Rus, n.116 Wta e settima testa di serie del seeding cadetto: tra la giocatrice toscana e la 32enne di Delft non ci sono precedenti. La 35enne di Massa Lombarda, n.109 Wta, debutta invece contro la neozelandese Vivian Yang, 17 anni, n.806 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 30-Dic-22 13:41