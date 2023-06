Tennis: Torneo Bad Homburg. Poker di azzurre in tabellone

Al via Cocciaretto, 7^ testa di serie, Bronzetti, Trevisan ed Errani ROMA (ITALPRESS) - Quattro le italiane nel main draw del "Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers", WTA 250 sull'erba con un montepremi da 259.303 dollari in calendario dal 2021. Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani saranno in scena al TC Bad Homburg, in Germania, versione moderna del Kurpark fondato nel 1876.

Cocciaretto, numero 41 del mondo, è l'unica italiana fra le otto teste di serie. Numero 7 del tabellone, al primo turno affronterà per la prima volta la russa Evgeniya Rodina, numero 328 con un best ranking di 67. Bronzetti, numero 62, sfiderà invece per la quarta volta l'austriaca Julie Grabher, 55, mentre Trevisan, numero 83, cercherà la prima vittoria nel main draw del torneo dopo due eliminazioni all'esordio contro la francese Alizé Cornet, 60. Errani, numero 82 WTA, aspetta invece una qualificata.