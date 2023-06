Tennis: Torneo Bad Homburg. Trevisan sconfitta al primo turno

Continua il brutto momento della toscana, battuta in due set da Cornet ROMA (ITALPRESS) - Martina Trevisan subisce la terza sconfitta consecutiva all'esordio al "Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers", WTA 250 sull'erba con un montepremi da 259.303 dollari in calendario dal 2021. Numero 83 del mondo, la tennista toscana ha incassato la terza sconfitta in altrettanti confronti diretti contro Alizé Cornet, 60 Wta, che l'aveva sconfitta nel 2019 a Losanna e Palermo. La francese si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 25-Giu-23 15:59