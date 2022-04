Tennis: Torneo Barcellona. Musetti supera il primo turno

L'azzurro batte l'argentino Baez; ora sfida il britannico Evans BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Esordio positivo per Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.681.825 euro che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della "capitale" della Catalogna. Nel match che apriva il programma di giornata sul campo intitolato a Rafa Nadal, il 20enne di Carrara, risalito al numero 68 del ranking mondiale dopo gli ottavi di finale di Monte Carlo, ha regolato con un doppio 7-5, in un'ora e 50 minuti di gioco, l'argentino Sebastian Baez, numero 60 della classifica Atp. Prossimo avversario per l'italiano sarà il britannico Daniel Evans, 36 del mondo e 12esima testa di serie del seeding. Il Next Gen azzurro si è aggiudicato l'unico precedente contro il 31enne di Birmingham, disputato lo scorso anno negli ottavi di finale a Cagliari. (ITALPRESS). pdm/com 18-Apr-22 13:24