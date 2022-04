Tennis: Torneo Barcellona. Sonego e Musetti ko agli ottavi di finale

Il piemontese cede contro Carreno-Busta, il toscano si arrende contro Schwartzman.BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sia Lorenzo Musetti che Lorenzo Sonego hanno ceduto agli ottavi di finale a Barcellona. Il tennista ligure e quello piemontese non sono riusciti a ottenere il pass per i quarti di finale del "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.681.825 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis della "capitale" della catalogna. Musetti, numero 66 del mondo, si è arreso (come la scorsa settimana a Monte Carlo) di fronte all'argentino Diego Schwartzman, numero 15 del ranking Atp e sesta forza del tabellone, col punteggio di 6-4 7-5. Sonego, numero 28 del mondo, si è fermato invece contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 19 del ranking Atp e ottavo favorito del seeding, col punteggio di 6-2 5-7 6-2. - foto Image - (ITALPRESS). pdm/red 22-Apr-22 15:20