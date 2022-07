Tennis: Torneo Bastad. Debutto amaro per Cocciaretto

La marchigiana si arrende in due set di fronte alla rumena Buzarnescu.ROMA (ITALPRESS) - Nulla da fare per Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra al via nel "Nordea Open", torneo Wta 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari in scena sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. La 21enne di Fermo, 119 del ranking internazionale, reduce dal secondo turno sui prati di Wimbledon, è stata battuta all'esordio per 6-4 6-2, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, dalla rumena Mihaela Buzarnescu, 127 del mondo. La 34enne di Bucarest si è così presa la rivincita per la sconfitta rimediata dalla marchigiana nei play-off di Billie Jean Cup dello scorso anno. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 05-Lug-22 13:33