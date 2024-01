Tennis: Torneo Brisbane. Bronzetti avanza e trova Sabalenka

L'azzurra ha battuto la diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo l'interruzione di ieri per maltempo, riprende con il piede giusto il cammino di Lucia Bronzetti al "Brisbane International presented by Evie", Wta 500 con tabellone a 48 e montepremi da 1.

736.763 dollari in corso sul duro (Green Set cushion) al Queensland Tennis Centre. L'azzurra ha battuto la diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger in due set, 6-4 7-5. Al prossimo turno la tennista romagnola, numero 52 del mondo, affronterà la numero 2 del ranking Aryna Sabalenka che ha liquidato in due set la connazionale Kalinskaya.ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Azarenka (Rus) b. Kalinskaya (Rus) 6-1 7-6 Noskova (Cze) b. Babos (Hun) 5-7 7-6 7-6 Rodionova (Aus) b. Kenin (Usa) 7-5 7-6. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 02-Gen-24 10:11 .