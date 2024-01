Tennis: Torneo Brisbane. Rybakina vince titolo, sconfitta Sabalenka

La kazaka ha vinto il suo primo trofeo della stagione BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Elena Rybakina ha trionfato al "Brisbane International presented by Evie", WTA 500 disputato al Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi $1.736.763). La kazaka, numero 4 del mondo, si è imposta sulla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking, in una finale a senso unico, 6-0 6-3, vincendo così il suo primo trofeo della stagione. Un successo che arriva a pochi giorni dagli Australian Open dove lo scorso anno Rybakina aveva perso in finale proprio contro Sabalenka. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 07-Gen-24 12:07