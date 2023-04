Tennis: Torneo Charleston. Ritorno con ko per Svitolina, Stephens avanti

Dopo un anno lontanto dai campi, l'ucraina perde al debutto contro Yulia Putintseva CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) - Elina Svitolina torna in campo dopo un anno di assenza, ma il suo debutto al "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in terra rossa di Charleston, nella Carolina del Sud, si chiude con una sconfitta. La tennista ucraina, ex numero 3 del mondo, ha perso all'esordio contro la kazaka Yulia Putintseva (47 Wta) che si è imposta in rimonta per 6-7, 6-2, 6-4 e che al prossimo turno affronterà la russa Eketerina Alexandrova, settima testa di serie. Avanza anche la statunitense Sloane Stephens che ha superato il primo turno vincendo il derby contro la connazionale Louisa Chirico per 3-6, 6-1, 6-2. Prossima avversaria la bielorussa Victoria Azarenka, numero 6 del tabellone. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 04-Apr-23 09:26