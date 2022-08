Tennis: Torneo Cincinnati. Avanzano Sabalenka e Pegula

La bielorussa piega la Rogers, la statunitense batte la Raducanu.CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Jessica Pegula accedono ai quarti di finale del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.527.250 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La tennista bielorussa, numero 7 del mondo e sesta forza del tabellone, ha battuto la statunitense Shelby Rogers, 30 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 6-7 (2) 6-4. La Pegula, reduce dalla semifinale di Toronto, numero 8 Wta e settima testa di serie del torneo, ha sconfitto la britannica Emma Raducanu, numero 13 del mondo e 10 del seeding, per 7-5 6-4. Altri risultati. Ottavi di finale: Ajla Tomljanovic (Aus) b. Veronika Kudermetova (Rus) 3-6 7-6 (4) 6-3; Caroline Garcia (Fra) b. Elise Mertens (Bel) 6-4 7-5. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 19-Ago-22 09:20