Tennis: Torneo Cincinnati. Sabalenka vola in semifinale

La bielorussia batte in due set la tunisina Jabeur.ROMA (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka è approdata alle semifinali del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000).

La tennista della Bielorussia, numero 2 del mondo e seconda favorita del seeding, ha sconfitto in quarti di finale la tunisina Ons Jabeur, 5 del ranking internazionale e quinta testa di serie del tabellone, col punteggio di 7-5 6-3. In semifinale la Sabalenka sfiderà la ceca Karolina Muchova. Nell'altra semifinale, invece, di fronte la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, e la statunitense Coco Gauff, che ha battuto l'azzurra Jasmine Paolini. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 19-Ago-23 10:15 .