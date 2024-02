Tennis: Torneo Delray Beach. Cobolli ai quarti, ora la sfida con Tiafoe

Il romano si è imposto sul 21enne Zachary Svajda in tre set ROMA (ITALPRESS) - Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del "Delray Beach Open", Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul cemento del Delray Beach Stadium & Tennis Center. Il romano, numero 72 del mondo, ha sconfitto 6-4, 6-7(1), 6-2 il 21enne Zachary Svajda, numero 146 Atp, e adesso si giocherà l'accesso in semifinale contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 15 Atp e seconda testa di serie, che ha eliminato il moldavo Radu Albot imponendosi con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (5). - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/red 16-Feb-24 08:59