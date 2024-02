Tennis: Torneo Doha. Zeppieri raggiunge Musetti e Sonego in main draw

Il 22enne di Latina batte il bosniaco Dzumhur in due set.ROMA (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri raggiunge Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel main draw del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250, con montepremi complessivo pari a 1.395.8725 dollari, che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il 21enne di Carrara, 26 del ranking internazionale e numero 7 del seeding, debutterà contro il cinese Zhizhen Zhang, 47 del mondo: tra il tennista toscano e il 27enne di Shanghai non ci sono precedenti.

Il 28enne di Torino, 48 Atp, è stato invece sorteggiato al primo turno contro il russo Pavel Kotov, 65 del ranking internazionale. Il 25enne moscovita si è aggiudicato in due set l'unico confronto precedente con il piemontese, disputato negli ottavi sul veloce indoor di Stoccolma lo scorso autunno. I due azzurri sono in gara, assieme, anche nel doppio. Assente il campione in carica Daniil Medvedev, a guidare il seeding ci sono altri due russi: Andrey Rublev e Karen Khachanov, rispettivamente 5 e 17 del ranking Atp, che entreranno in gara direttamente al secondo turno. Nelle qualificazioni Giulio Zeppieri, 22enne di Latina, 113 del mondo e quinta testa di serie del tabellone cadetto, ha superato al turno decisivo per 7-5 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur, 160 del ranking Atp, che all'esordio aveva eliminato Fabio Fognini.