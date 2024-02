Tennis: Torneo Dubai. Cirstea batte Vondrousova, semifinale con Paolini

L'azzurra ha vinto entrambi i precedenti DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Sarà Sorana Cirstea la rivale di Jasmine Paolini in semifinale al "Duty Free Tennis Championships", secondo torneo di questa categoria in stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La rumena, numero 22 Wta, ha sconfitto 2-6 7-6(1) 6-2 la ceca Marketa Vondrousova, numero 8 del ranking e 7 del seeding: la campionessa dell'ultimo Wimbledon ha mancato sei match point in quattro game diversi nel secondo set. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 26 del mondo e che ha beneficiato del forfait della kazaka Elena Rybakina per un virus gastrointestinale, è alla prima semifinale in un "1000" e ha vinto entrambi i precedenti con la Cirstea: nel 2021 nei quarti a Portoroz e lo scorso anno al primo turno del Roland Garros. La tennista toscana è già sicura da lunedì di ritoccare il suo "best ranking": ad oggi è virtualmente numero 21 del mondo. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 22-Feb-24 14:13 .