Tennis: Torneo Eastbourne. Paolini battuta da Jabeur all'esordio

La toscana si è arresa per 6-3 6-2 alla più quotata tunisina EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nulla da fare per Jasmine Paolini nel primo turno del "Rothesay International" (WTA 500 - montepremi di 780.637 dollari) che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme a Bad Homburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon).

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.42 WTA, promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta all'esordio tabellone principale per 6-3 6-2, in un'ora e sei minuti di gioco, dalla tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e quarta favorita del seeding, che sui prati vanta la finale a Wimbledon dello scorso anno ed un titolo vinto a Birmingham nel 2021. Per la 28enne di Ksar El Hellar si tratta della prima vittoria sull'erba in questo 2023. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 27-Giu-23 15:42 .