Tennis: Torneo Eastbourne. Paolini centra la qualificazione

La toscana batte Bourrage e raggiunge Giorgi nel main draw dell'appuntamento sull'erba EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini ha centrato la qualificazione al "Rothesay International" (WTA 500 - montepremi di 780.637 dollari) che si sta disputa sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme a Bad Homburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon).

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.42 WTA e seconda testa di serie del seeding cadetto dopo il successo abbastanza sofferto sulla 18enne britannica Stoiber, n.1.033 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, al turno decisivo ha sconfitto 7-5 6-4, in poco più di un'ora e mezza di partita, un'altra tennista di casa, Jodie Bourrage, n.108 del ranking, finalista una settimana fa a Nottingham, recuperando da 1-4 nel secondo set. Nel main draw c'è anche Camila Giorgi: la 31enne di Macerata, n.48 ATP, semifinalista nelle ultime due edizioni, debutterà contro la russa Anastasia Potapova, n.21 del ranking. La marchigiana ha vinto nettamente l'unico precedente con la 22enne di Saratov, disputato al primo turno degli Australian Open (cemento) del 2022. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 25-Giu-23 17:12 .