Tennis: Torneo Granby. Paolini eliminata agli ottavi

La toscana si arrende al terzo set di fronte alla canadese Marino.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini è stata eliminata dal "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. La tennista toscana, 26enne, numero 3 del tabellone e 57 del mondo, si è arresa in ottavi di finale di fronte alla canadese Rebecca Marino col punteggio di 4-6 6-1 6-2. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 25-Ago-22 09:21