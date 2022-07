Tennis: Torneo Gstaad. Al via Berrettini e Sonego

Il romano torna nel circuito dopo il forfait per Covid-19 di Wimbledon.ROMA (ITALPRESS) - Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono al via nello "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Berrettini, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, che proprio a Gstaad ha vinto il primo titolo Atp della carriera nell'estate del 2018, è al rientro nel circuito dopo la positività al Covid-19 che lo aveva costretto a saltare Wimbledon. Il 26enne romano debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Richard Gasquet, 66 del mondo, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, 81 del ranking internazionale. Il piemontese Sonego, 63 del mondo, invece, è stato sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. A guidare il seeding c'è il norvegese Casper Ruud, campione in carica: il 23enne di Oslo, numero 5 del ranking Atp, precede l'azzurro Berrettini e gli spagnoli Roberto Bautista Agut (20 del mondo) Albert Ramos-Vinolas (38 Atp), vincitore dell'edizione del 2019. - foto Image - (ITALPRESS). pdm/com 17-Lug-22 17:18