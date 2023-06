Tennis: Torneo Halle. Buona la prima per Sonego, battuto Karatsev

Il giocatore piemontese ha superato il russo al terzo set.HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Lorenzo Sonego sull'erba del "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 con 2.195.175 euro di montepremi in scena sui campi di Halle, in Germania. Il tennista piemontese, numero 39 del mondo, dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios, ha affrontato all'esordio Aslan Karatsev, numero 45 del ranking Atp, in gara come lucky loser. L'azzurro ha sconfitto il giocatore russo col punteggio di 6-2 3-6 6-2. Agli ottavi di finale ci potrebbe essere un derby azzurro: Sonego infatti aspetta il vincitore del match fra il connazionale Jannik Sinner e il francese Richard Gasquet. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-23 14:26