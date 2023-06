Tennis: Torneo Halle. Fastidio muscolare, Sinner si ritira ai quarti

L'azzurro si ferma contro Bublik con l'avversario avanti per 7-5 2-0.HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Un fastidio muscolare ha bloccato Jannik Sinner nel corso del match dei quarti di finale del "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 con 2.195.175 euro di montepremi in scena sui campi in erba di Halle, in Germania.

Il giocatore altoatesino, numero 9 del mondo e quarta forza del seeding, si è ritirato contro Alexander Bublik, numero 48 del mondo, mentre il tennista del Kazakistan era avanti nel punteggio per 7-5 2-0. La speranza degli appassionati italiani e dello staff del numero uno azzurro è quella che Sinner si sia fermato anche in via precauzionale, pensando già all'imminente impegno sui prestigiosi prati verdi di Wimbledon. - foot LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 23-Giu-23 13:22 .