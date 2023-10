Tennis: Torneo Hong Kong. Trevisan ai quarti

La toscana ha sconfitto in tre set la polacca Frech ROMA (ITALPRESS) - Prosegue il cammino di Martina Trevisan al "Prudential Hong Kong Tennis Open", torneo Wta 250 in scena sul veloce (con montepremi pari a 259.303 dollari). La mancina toscana, testa di serie numero 6, si qualifica per i quarti di finale spuntandola per 6-3 6-7(4) 6-3 sulla polacca Magdalena Frech. La Trevisan, che nel terzo parziale era andata sotto 1-3, attende ora una fra Elise Mertens, numero 3 del seeding, e Sofya Lansere. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 12-Ott-23 12:11