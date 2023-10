Tennis: Torneo Hong Kong. Trevisan in semifinale

La toscana batte in due set la belga Mertens ROMA (ITALPRESS) - Martina Trevisan non si ferma e approda alle semifinali del "Prudential Hong Kong Tennis Open", torneo Wta 250 in scena sul veloce (con montepremi pari a 259.303 dollari). La 29enne mancina toscana, testa di serie numero 6 e numero 42 del mondo, riesce ad avere la meglio su Elise Mertens, terza favorita del seeding, per 6-4 6-3 dopo un'ora e 28 minuti di gioco.

A caccia della sua seconda finale nel circuito maggiore dopo il successo a Rabat nel 2022, la Trevisan attende ora una fra Katerina Siniakova e Anastasia Pavlyuchenkova. In semifinale nella parte alta del tabellone Anna Blinkova, quinta testa di serie, che ha battuto 7-6(3) 6-3 Sara Sorribes Tormo: se la vedrà con la vincente del quarto fra Leylah Fernandez e Linda Fruhvirtova. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-23 11:54 .