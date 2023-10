Tennis: Torneo Hong Kong. Trevisan ko in semifinale

L'azzurra cede di fronte alla ceca Siniakova col punteggio di 6-4 6-2.ROMA (ITALPRESS) - Martina Trevisan si è fermata in semifinale nel "Prudential Hong Kong Tennis Open", torneo Wta 250 in scena sul veloce (con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari). La 29enne mancina toscana, testa di serie numero 6 del seeding e numero 42 del mondo, si è arresa di fronte a Katerina Siniakova, giocatrice della Repubblica Ceca, numero 85 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-2, dopo circa un'ora e mezza di gioco.

Manca quindi la seconda finale in carriera nel circuito maggiore la Trevisan, che fin qui ha giocato e vinto un solo atto conclusivo, a Rabat, nel 2022. In finale la Siniakova sfiderà la canadese Leylah Fernandez, oggi vincitrice contro la russa Anna Blinkova, numero 5 del tabellone, per 6-2 7-5. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 14-Ott-23 11:55 .