Tennis: Torneo Hong Kong. Vittoria Rublev, in finale battuto Ruusuvuori

Il russo ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Andrey Rublev ha sconfitto Emil Ruusuvuori in finale al "Bank of China Hong Kong Tennis Open", torneo Atp 250 sul duro (Greenset) del Victoria Park Stadium, con un montepremi totale pari a 739.945 dollari. Il russo, testa di serie numero 1 del tabellone e numero 5 del mondo, ha conquistato il titolo contro il finlandese in due set, con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 07-Gen-24 12:12