Tennis: Torneo Indian Wells. Subito eliminate Trevisan e Errani

La toscana cede a Parry, la romagnola alla ex n.1 del mondo Osaka INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Martina Trevisan e Sara Errani escono di scena al primo turno del "BNP Paribas Open", terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La toscana, n-59 Wta, si è arresa per 7-5 6-3 alla francese Diane Parry (61), mentre la romagnola, n.100 del ranking e promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta per 6-3 6-1 dalla giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam, vincitrice ad Indian Wells nel 2018 e oggi 287esima della classifica. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/red 08-Mar-24 09:37